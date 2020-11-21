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В УЄФА перенесли розгляд справи про матч Швейцарія - Україна

УЄФА планував винести вердикт у понеділок, 23-го листопада.

В УЄФА перенесли розгляд справи про матч Швейцарія - Україна
Фото: uefa.com

Розгляд справи по матчу заключного туру групового етапу Ліги націй між Швейцарією та Україною, скасованого рішенням лікаря швейцарського кантону Люцерн, перенесли, повідомляє xsport.ua.

Днями Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала інформацію про те, що УЄФА може винести свій вердикт у цій справі вже в понеділок, 23 листопада, коли мало відбутися засідання Контрольно-Дисциплінарного Комітету УЄФА.

Однак, за оновленими даними, в понеділок не відбудеться розгляд даного питання. 23 листопада - крайній термін, до якого обидві сторони (насамперед Україна) повинні передати в штаб-квартиру УЄФА всі необхідні документи. І лише після цього УЄФА розгляне справу.

Причому розгляд пройде за прискореною процедурою (рішення відразу прийме Апеляційний Комітет УЄФА, і воно не підлягатиме оскарженню). Остаточне рішення приймуть ближче до кінця листопада.

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