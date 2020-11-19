Росіяни не змогли вийти в елітний дивізіон.

У підсумковому турі групи В3 Ліги націй збірна Росії зустрічалася в Белграді з командою Сербії.

Гості разом з угорцями і турками виборювали путівку в дивізіон А наступного розіграшу турніру. Шанси росіян були вищими. І підопічним Станіслава Черчесова досить було обіграти сербів.

Однак збірна Росії не тільки не здобула перемогу, а й сенсаційно поступилася невмотивованій збірній Сербії - 0:5.

Ще до перерви підопічні Любиша Тумбаковича відзначилися чотирма голами у ворота росіян. А контрольний постріл пролунав на 64-й хвилині.

У підсумку до вищого дивізіону вийшла збірна Угорщини, яка в очному поєдинку обіграла Туреччину - 2:0.

Огляд матчу Сербія - Росія.