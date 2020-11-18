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Лікар кантону Люцерн пояснив, чому заборонив матч збірних Швейцарії та України

Роджер Харстолл турбувався про здоров'я людей.

Лікар кантону Люцерн пояснив, чому заборонив матч збірних Швейцарії та України
Роджер Харстолл
Фото: rsi.ch

Головний санітарний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл пояснив передісторію важкого рішення щодо скасування матчу 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України.

"У команди України було п'ять нових позитивних випадків перед грою в Німеччині. Постраждалих одразу помістили в ізоляцію. Після приїзду до Швейцарії вся делегація знову пройшла тести. Результат сьогодні вранці показав, що ще одна нова людина дала позитивний результат, плюс три старіших випадку. Тест може показати позитивний результат, навіть якщо хвороба пройшла і людина більше не вважається заразною", - заявив Харстолл в інтерв'ю Blick.

"Дев'ять випадків за чотири дні - це неконтрольована ситуація. Ми виходимо з того, щоб концепція захисту УЄФА була дотримана. Але я не можу це перевірити. І, незважаючи на поточні результати тестів, цілком можливо, що люди з негативним результатом стануть позитивними по ходу тижня. Не виключено, що є гравці з негативним результатом, які несуть коронавірус. Але оскільки передача вірусу свіжа, він ще не поширився так швидко, і тести показують негативний результат. Таким чином, вся команда зараз на карантині і не може грати проти Швейцарії", - зазначив лікар.

"Чи повинна вся українська делегація залишатися в готелі Люцерна на 10 днів? Ні, не обов'язково. При певних умовах є можливість покинути готель і відправитися додому. Теоретично Україна могла б зіграти зі Швейцарією складом U-21, але це повинен вирішувати УЄФА. Зрозуміло, що нинішній команді не дозволено виступати в Люцерні. Таке прийнято рішення.

Медичні факти зрозумілі. Я стою за це рішення на 100 відсотків. Звичайно, я б вважав за краще, щоб ця гра могла відбутися, і Швейцарія могла б отримати три очки звичайним способом. Я кажу це зараз як приватна особа, але як лікар кантону - ці обставини зовсім недоречні. Я сам грав у футбол, але на мене це не повинно впливати емоційно. Це питання здоров'я", - підсумував Харстолл.

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