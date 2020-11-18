У Німецькій футбольній спілці обговорили кандидатуру нового головного тренера збірної

Напередодні збірна Німеччини в рамках підсумкового туру Ліги націй зазнала найбільшої поразки у своїй історії в офіційних матчах, програвши на виїзді іспанцям - 0:6.

У Німецькій футбольній спілці (DFB) вже обговорили кандидатуру нового головного тренера Бундестім, повідомляє Sport Bild.

Це головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік, у якого контракт із мюнхенським клубом добігає 2023 року.

Також зазначено, що в "Баварії" побоюються, що тренер може покинути команду заради роботи в збірній.

Зараз національну команду очолює Йоахім Льов. Його контракт розрахований до 2022 року.