У Севільї в матчі Іспанія - Німеччина група А4 Ліги націй знайшла свого переможця. Ним стала команда Іспанії. Підопічні Луїса Енріке перемогли з незвичним, як для цих суперників, рахунком - 6:0.

У першому таймі Фурія Роха розмазала Бундестім по полю, забивши три "сухі" голи у ворота Мануеля Ноєра. Підопічних Йоахіма Льова абсолютно не було видно - іспанці були мобільнішими, агресивнішими і результативнішими.

Односторонній рух зберігся і в другій половині зустрічі. Іспанці збиткувалися. Особливо знущальним вийшов їхній шостий гол.

Завдяки цій перемозі збірна Іспанії на два очки випередила німців і слідом за командою Франції вийшла до "Фіналу чотирьох".

Нагадаємо, інший матч цієї групи Швейцарія - Україна було скасовано.

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