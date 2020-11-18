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Познущавшись зі збірної Німеччини, іспанці стали переможцями "української" групи Ліги націй (оновлено)

Збірна Іспанії склала компанію Франції по "Фіналу чотирьох".

Познущавшись зі збірної Німеччини, іспанці стали переможцями "української" групи Ліги націй (оновлено)
Збірна Іспанії
Фото: EPA/UPG

У Севільї в матчі Іспанія - Німеччина група А4 Ліги націй знайшла свого переможця. Ним стала команда Іспанії. Підопічні Луїса Енріке перемогли з незвичним, як для цих суперників, рахунком - 6:0.

У першому таймі Фурія Роха розмазала Бундестім по полю, забивши три "сухі" голи у ворота Мануеля Ноєра. Підопічних Йоахіма Льова абсолютно не було видно - іспанці були мобільнішими, агресивнішими і результативнішими.

Односторонній рух зберігся і в другій половині зустрічі. Іспанці збиткувалися. Особливо знущальним вийшов їхній шостий гол.

Завдяки цій перемозі збірна Іспанії на два очки випередила німців і слідом за командою Франції вийшла до "Фіналу чотирьох".

Нагадаємо, інший матч цієї групи Швейцарія - Україна було скасовано.

Оновлення.

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