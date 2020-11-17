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Офіційно: матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано

На такому рішенні наполягав кантон Люцерн.

Офіційно: матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано
Збірна України
Фото: УАФ

Матч останнього туру Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Про таке рішення українську федерацію повідомив УЄФА.

Річ у тому, що департамент охорони здоров'я кантону Люцерн, де мав пройти поєдинок, кілька годин тому відправив усю українську делегацію на карантин через нові випадки зараження - позитивні результати тесту на COVID-19 отримали Руслан Малиновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораєс.

Це унеможливило проведення зустрічі.

При цьому наголошується, що і УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу були готові до проведення матчу, але заборона місцевої влади не дозволяє командам вийти на поле. Рішення про подальшу долю поєдинку прийме УЄФА.

Нагадаємо, за день до поєдинку хворобу виявили ще у Дмитра Резника, Едуарда Соболя і Євгена Макаренка.

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