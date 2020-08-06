В Ізраїлі розробили вакцину проти коронавірусу і готові почати випробування на людях

Науковці Ізраїлю готові почати випробування вакцини від COVID-19 на людях незабаром. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу в режимі відеоконференції привітав директора Інституту біологічних досліджень проф. Шмуеля Шапіро та провідних фахівців.

Про це повідомляє пресслужба Беньяміна Нетаньягу.

"Радий чути про прогрес і привітати вас. Продовжуйте йти цим шляхом з тією швидкістю, яка допустима з наукової точки зору. Я доручив розробити вакцину тут, в Ізраїлі, оскільки дуже вірю в наш народ і можливості нашої держави", - сказав прем’єр.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також доручив продовжувати підготовчу роботу зі створення підприємства з виробництва вакцини в Ізраїлі і сформулювати план, який дозволив би іншим країнам купувати опції на вакцину в Ізраїлі.

Отримане фінансування зможе допомогти в створенні виробничих потужностей і запуску процесу виробництва.

Інститут біологічних досліджень приступив до розробки вакцин відразу ж з початком підготовки Ізраїлю до протистояння епідемії коронавірусу.

Прем'єр-міністр поставив перед Інститутом завдання розробити вакцину або брати участь у зусиллях з її розробки. Було складено детальний план, виділені ресурси, велася робота дослідницьких груп інституту за сприяння РНБ, міноборони і міністерства охорони здоров'я. До кінця першого кварталу 2021 року має бути забезпечено наявність безпечної та ефективної вакцини для всіх жителів Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці липня Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу.

У США 27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.