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Степанов заперечив, що закликав закривати церкви через COVID-19

Раніше міністр доповів президентові, що головна причина зростання зараження ковідом - богослужіння у селах на Західній Україні.

Степанов заперечив, що закликав закривати церкви через COVID-19
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ ніколи не звинувачувало церкви у поширенні коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу під час відвідання Львівської області, повідомляє Укрінформ.

"Звинувачення я на адресу церков ніколи не робив, це якась маніпуляція", - заявив Степанов.

За словами міністра, він сам відвідує церкву і спостерігає при цьому, що правила, запроваджені на період карантину, там інколи не виконуються.

"Я думаю, що тут треба подумати про здоров’я парафіян. І якщо є проблема в тому чи іншому храмі, просто виправити її... А (щодо) будь-яких заяв... Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це почали придумувати навіть не з того, що я говорив, а самостійно", - заявив Степанов.

Нагадаємо, 30 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом Зеленським доповів, що головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння.

Всеукраїнська рада церков заявила, що вживала достатньо необхідних карантинних заходів, і закликала керівництво МОЗ припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти.

ВРЦіРО порадила МОЗ зосередити увагу на впровадженні ефективніших заходів, щоб зменшити ризики інфікування українців у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, у розважальних закладах та інших місцях скупчення людей.

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