Степанов назвав головну причину зростання кількості хворих на COVID-19 на заході України

За словами міністра, це богослужіння, громадський транспорт і поїздки на відпочинок.

Головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння.

Такі результати епідеміологічного розслідування повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом, повідомили у пресслужбі ОПУ.

Другою основною причиною є громадський транспорт і переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

Степанов додав, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень”, - відзначив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 30 липня в Україні зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Лідером за кількістю став Київ, адже тільки в гуртожитку КПІ зафіксували 81 інфікованого, загалом - 199 нових випадків.

Також понад 100 нових випадків зареєстрували в Рівненській, Івано-Франківській і Львівській областях. Раніше Львівщина тривалий час лідирувала за кількістю хворих.