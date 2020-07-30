В Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус

В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу.

Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.

"68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон - загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2698 випадків;

Волинська область - 3735 випадків;

Дніпропетровська область - 1394 випадки;

Донецька область - 865 випадків;

Житомирська область - 1807 випадків;

Закарпатська область - 5078 випадків;

Запорізька область - 779 випадків;

Івано-Франківська область - 4446 випадків;

Кіровоградська область - 702 випадки;

м. Київ - 8131 випадок;

Київська область - 3672 випадки;

Львівська область - 9379 випадків;

Луганська область - 122 випадки;

Миколаївська область - 578 випадків;

Одеська область - 3150 випадків;

Полтавська область - 431 випадок;

Рівненська область - 5942 випадки;

Сумська область - 484 випадки;

Тернопільська область - 2922 випадки;

Харківська область - 3626 випадків;

Херсонська область - 224 випадки;

Хмельницька область - 1109 випадків;

Чернівецька область - 5812 випадків;

Черкаська область - 919 випадків;

Чернігівська область - 789 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Дані РНБО станом на ранок четверга, 30 липня, свідчать, що за попередню добу зафіксовано 23 пов’язані з COVID-19 летальні випадки.

Попереднє рекордне значення було 26 червня, тоді захворіли 1109 осіб.