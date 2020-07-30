В Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус

В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу.
Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.
"68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон - загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 2698 випадків;
- Волинська область - 3735 випадків;
- Дніпропетровська область - 1394 випадки;
- Донецька область - 865 випадків;
- Житомирська область - 1807 випадків;
- Закарпатська область - 5078 випадків;
- Запорізька область - 779 випадків;
- Івано-Франківська область - 4446 випадків;
- Кіровоградська область - 702 випадки;
- м. Київ - 8131 випадок;
- Київська область - 3672 випадки;
- Львівська область - 9379 випадків;
- Луганська область - 122 випадки;
- Миколаївська область - 578 випадків;
- Одеська область - 3150 випадків;
- Полтавська область - 431 випадок;
- Рівненська область - 5942 випадки;
- Сумська область - 484 випадки;
- Тернопільська область - 2922 випадки;
- Харківська область - 3626 випадків;
- Херсонська область - 224 випадки;
- Хмельницька область - 1109 випадків;
- Чернівецька область - 5812 випадків;
- Черкаська область - 919 випадків;
- Чернігівська область - 789 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Дані РНБО станом на ранок четверга, 30 липня, свідчать, що за попередню добу зафіксовано 23 пов’язані з COVID-19 летальні випадки.
Попереднє рекордне значення було 26 червня, тоді захворіли 1109 осіб.