"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус

Ковід-2019 виявлено в 1197 осіб, одужало 760 пацієнтів, 23 померли.

В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу.

Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.

"68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон - загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 2698 випадків;
  • Волинська область - 3735 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1394 випадки;
  • Донецька область - 865 випадків;
  • Житомирська область - 1807 випадків;
  • Закарпатська область - 5078 випадків;
  • Запорізька область - 779 випадків;
  • Івано-Франківська область - 4446 випадків;
  • Кіровоградська область - 702 випадки;
  • м. Київ - 8131 випадок;
  • Київська область - 3672 випадки;
  • Львівська область - 9379 випадків;
  • Луганська область - 122 випадки;
  • Миколаївська область - 578 випадків;
  • Одеська область - 3150 випадків;
  • Полтавська область - 431 випадок;
  • Рівненська область - 5942 випадки;
  • Сумська область - 484 випадки;
  • Тернопільська область - 2922 випадки;
  • Харківська область - 3626 випадків;
  • Херсонська область - 224 випадки;
  • Хмельницька область - 1109 випадків;
  • Чернівецька область - 5812 випадків;
  • Черкаська область - 919 випадків;
  • Чернігівська область - 789 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Дані РНБО станом на ранок четверга, 30 липня, свідчать, що за попередню добу зафіксовано 23 пов’язані з COVID-19 летальні випадки.

Попереднє рекордне значення було 26 червня, тоді захворіли 1109 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також