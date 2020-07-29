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Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів

5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі. 

Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Замість так званого бейбі-боксу з необхідними для породіллі та малюка речами батьки новонароджених зможуть отримувати 5000 гривень.

Відповідне рішення про монетизацію одноразової допомоги ухвалили на засіданні уряду.

"Проєкт пропонує запровадити грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги "Пакунок малюка" у розмірі 5000 гривень, забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку", - пояснила міністр соцполітики Марина Лазебна

Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців від народження дитини та витратити кошти винятково на придбання для дитини одягу, взуття, засобів гігієни, текстилю та засобів гігієни для породіль. Кошти будуть перераховуватися на картку банку, яку батьки отримають при народженні дитини. 

До проєкту мають залучити магазини, які продаватимуть зазначені товари. 

Нагадаємо, що батьки новонароджених отримують бейбі-бокси з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень. 

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