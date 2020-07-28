В Україні за добу виявили 919 нових хворих на коронавірус

В Україні за останню добу, 27 липня, підтвердили 919 нових випадків коронавірусної хвороби. 622 пацієнти одужали від ковід-19, 13 померли внаслідок ускладнень коронавірусу.
Про це повідомляється в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Найвищі показники зростання захворюваності 27 липня зафіксували у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській (103), Рівненській (83) та Одеській (71) областях.
За минулу добу на Львівщині померли 7 людей з ковідом. Також летальні випадки зареєстровані у Києві, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій та Чернігівській областях.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область - 2627 випадків;
- Волинська область - 3648 випадків;
- Дніпропетровська область - 1334 випадки;
- Донецька область - 852 випадки;
- Житомирська область - 1744 випадки;
- Закарпатська область - 4940 випадків;
- Запорізька область - 753 випадки;
- Івано-Франківська область - 4224 випадки;
- Кіровоградська область - 697 випадків;
- м. Київ - 7800 випадків;
- Київська область - 3590 випадків;
- Львівська область - 9099 випадків;
- Луганська область - 121 випадок;
- Миколаївська область - 562 випадки;
- Одеська область - 3031 випадок;
- Полтавська область - 401 випадок;
- Рівненська область - 5784 випадки;
- Сумська область - 454 випадки;
- Тернопільська область - 2822 випадки;
- Харківська область - 3478 випадків;
- Херсонська область - 221 випадок;
- Хмельницька область - 1069 випадків;
- Чернівецька область - 5692 випадки;
- Черкаська область - 906 випадків;
- Чернігівська область - 726 випадків.
Добовий показник захворюваності 27 липня увійшов до п’ятірки найвищих за останній місяць. 25 липня захворіло 1106 осіб, 24 липня - 972, 27 червня - 948, 26 липня - 920.
Усього за весь час пандемії в Україні захворіло 66 575 осіб, з них 36 744 побороли недугу, 1629 померли внаслідок ускладнень COVID-19.