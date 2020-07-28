​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за добу виявили 919 нових хворих на коронавірус

Добовий показник захворюваності 27 липня увійшов до п’ятірки найвищих за останній місяць.

В Україні за останню добу, 27 липня, підтвердили 919 нових випадків коронавірусної хвороби. 622 пацієнти одужали від ковід-19, 13 померли внаслідок ускладнень коронавірусу.

Про це повідомляється в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найвищі показники зростання захворюваності 27 липня зафіксували у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській (103), Рівненській (83) та Одеській (71) областях.

За минулу добу на Львівщині померли 7 людей з ковідом. Також летальні випадки зареєстровані у Києві, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Фото: МОЗ

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область - 2627 випадків;
  • Волинська область - 3648 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1334 випадки;
  • Донецька область - 852 випадки;
  • Житомирська область - 1744 випадки;
  • Закарпатська область - 4940 випадків;
  • Запорізька область - 753 випадки;
  • Івано-Франківська область - 4224 випадки;
  • Кіровоградська область - 697 випадків;
  • м. Київ - 7800 випадків;
  • Київська область - 3590 випадків;
  • Львівська область - 9099 випадків;
  • Луганська область - 121 випадок;
  • Миколаївська область - 562 випадки;
  • Одеська область - 3031 випадок;
  • Полтавська область - 401 випадок;
  • Рівненська область - 5784 випадки;
  • Сумська область - 454 випадки;
  • Тернопільська область - 2822 випадки;
  • Харківська область - 3478 випадків;
  • Херсонська область - 221 випадок;
  • Хмельницька область - 1069 випадків;
  • Чернівецька область - 5692 випадки;
  • Черкаська область - 906 випадків;
  • Чернігівська область - 726 випадків.

Добовий показник захворюваності 27 липня увійшов до п’ятірки найвищих за останній місяць. 25 липня захворіло 1106 осіб, 24 липня - 972, 27 червня - 948, 26 липня - 920.

Усього за весь час пандемії в Україні захворіло 66 575 осіб, з них 36 744 побороли недугу, 1629 померли внаслідок ускладнень COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також