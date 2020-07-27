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За добу в Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19

Одужали 315 пацієнтів.

За добу в Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в країні 65 656 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1616 - летальні, 36 122 пацієнти одужали. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область - 2589 випадків;
  • Волинська область - 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1330 випадків;
  • Донецька область - 850 випадків;
  • Житомирська область - 1723 випадки;
  • Закарпатська область - 4874 випадки;
  • Запорізька область - 750 випадків;
  • Івано-Франківська область - 4121 випадок;
  • Кіровоградська область - 695 випадків;
  • м. Київ - 7690 випадків;
  • Київська область - 3548 випадків;
  • Львівська область - 8952 випадки;
  • Луганська область - 120 випадків;
  • Миколаївська область - 559 випадків;
  • Одеська область - 2960 випадків;
  • Полтавська область - 394 випадки;
  • Рівненська область - 5701 випадок;
  • Сумська область - 445 випадків;
  • Тернопільська область - 2773 випадки;
  • Харківська область - 3431 випадок;
  • Херсонська область - 220 випадків;
  • Хмельницька область - 1059 випадків;
  • Чернівецька область - 5634 випадки;
  • Черкаська область - 902 випадки;
  • Чернігівська область - 720 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на неділю, 26 травня, дев'ять регіонів України не відповідали критеріям для пом'якшення карантину.

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