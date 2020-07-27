За добу в Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в країні 65 656 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1616 - летальні, 36 122 пацієнти одужали. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 2589 випадків;

Волинська область - 3616 випадків;

Дніпропетровська область - 1330 випадків;

Донецька область - 850 випадків;

Житомирська область - 1723 випадки;

Закарпатська область - 4874 випадки;

Запорізька область - 750 випадків;

Івано-Франківська область - 4121 випадок;

Кіровоградська область - 695 випадків;

м. Київ - 7690 випадків;

Київська область - 3548 випадків;

Львівська область - 8952 випадки;

Луганська область - 120 випадків;

Миколаївська область - 559 випадків;

Одеська область - 2960 випадків;

Полтавська область - 394 випадки;

Рівненська область - 5701 випадок;

Сумська область - 445 випадків;

Тернопільська область - 2773 випадки;

Харківська область - 3431 випадок;

Херсонська область - 220 випадків;

Хмельницька область - 1059 випадків;

Чернівецька область - 5634 випадки;

Черкаська область - 902 випадки;

Чернігівська область - 720 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на неділю, 26 травня, дев'ять регіонів України не відповідали критеріям для пом'якшення карантину.