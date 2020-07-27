За добу в Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Усього в країні 65 656 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1616 - летальні, 36 122 пацієнти одужали. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область - 2589 випадків;
- Волинська область - 3616 випадків;
- Дніпропетровська область - 1330 випадків;
- Донецька область - 850 випадків;
- Житомирська область - 1723 випадки;
- Закарпатська область - 4874 випадки;
- Запорізька область - 750 випадків;
- Івано-Франківська область - 4121 випадок;
- Кіровоградська область - 695 випадків;
- м. Київ - 7690 випадків;
- Київська область - 3548 випадків;
- Львівська область - 8952 випадки;
- Луганська область - 120 випадків;
- Миколаївська область - 559 випадків;
- Одеська область - 2960 випадків;
- Полтавська область - 394 випадки;
- Рівненська область - 5701 випадок;
- Сумська область - 445 випадків;
- Тернопільська область - 2773 випадки;
- Харківська область - 3431 випадок;
- Херсонська область - 220 випадків;
- Хмельницька область - 1059 випадків;
- Чернівецька область - 5634 випадки;
- Черкаська область - 902 випадки;
- Чернігівська область - 720 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, станом на неділю, 26 травня, дев'ять регіонів України не відповідали критеріям для пом'якшення карантину.