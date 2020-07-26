У більшості з них занадто висока динаміка захворюваності.

Станом на неділю, 26 травня, дев'ять регіонів України не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Стільки ж було напередодні.

Про це повідомляється на сайті Міністерство охорони здоров'я.

У Вінницькій та Житомирській областях динаміка захворюваності перевищує допустимі 10%. Також погана динаміка у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, але, крім того, в цих регіонах також перевищено 11%-вий коефіцієнт виявлення нових випадків. Забагато виявляють також у Львівській та Рівненській областях.

Окремо знаходиться Закарпатська область, де всі критерії дотримано за винятком одного - завантаженість ліжок перевищує 63% при дозволеному максимумі 50%.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня.

З початку серпня Україну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву, червону.