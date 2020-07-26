Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Прощавай, 747
Прощавай, 747
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Дев'ять регіонів України не відповідають критеріям для пом'якшення карантину

У більшості з них занадто висока динаміка захворюваності.

Дев'ять регіонів України не відповідають критеріям для пом'якшення карантину
Фото: EPA/UPG

Станом на неділю, 26 травня, дев'ять регіонів України не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Стільки ж було напередодні.

Про це повідомляється на сайті Міністерство охорони здоров'я.

У Вінницькій та Житомирській областях динаміка захворюваності перевищує допустимі 10%. Також погана динаміка у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, але, крім того, в цих регіонах також перевищено 11%-вий коефіцієнт виявлення нових випадків. Забагато виявляють також у Львівській та Рівненській областях.

Окремо знаходиться Закарпатська область, де всі критерії дотримано за винятком одного - завантаженість ліжок перевищує 63% при дозволеному максимумі 50%.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня.

З початку серпня Україну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву, червону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також