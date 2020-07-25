У Кам’янці-Подільському легковик врізався в авто швидкої, постраждали 9 осіб

Фото: hm.npu.gov.ua

У Кам'янці-Подільському увечері 24 липня трапилася ДТП за участю машини швидкої допомоги, яка їхала з проблисковими маячками та звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну жінку.

30-річний місцевий мешканець на авто Honda Accord не надав швидкій переваги в русі та зіткнувся з нею, повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

"У результаті ДТП загалом травмувалося 9 осіб: водій автомобіля «Хонда Акорд» та троє його пасажирів, а також водій «швидкої», 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора та 46-річна жінка, яка її супроводжувала", - додали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: hm.npu.gov.ua