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У Кам’янці-Подільському легковик врізався в авто швидкої, постраждали 9 осіб

Травмувалися, зокрема, двоє медиків. 

Фото: hm.npu.gov.ua
У Кам'янці-Подільському увечері 24 липня трапилася ДТП за участю машини швидкої допомоги, яка їхала з проблисковими маячками та звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну жінку.

30-річний місцевий мешканець на авто Honda Accord не надав швидкій переваги в русі та зіткнувся з нею, повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

"У результаті ДТП загалом травмувалося 9 осіб: водій автомобіля «Хонда Акорд» та троє його пасажирів, а також водій «швидкої», 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора та 46-річна жінка, яка її супроводжувала", - додали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: hm.npu.gov.ua
Нагадаємо, що 25 липня у селі Семиполки Київської області зіткнулися автобус, вантажівка та легковик. Загинула одна, поранені ще дев'ять осіб. 

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