ДСНС попередила про підвищення води на заході України

Протягом 25 липня у західних областях України відбудеться підвищення рівня води через сильні зливи.

На малих водотоках Закарпатської області відбудеться швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м, повідомили у ДСНС.

Також відбудеться формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, та утворення локальних селевих потоків.

"По мiрi розвитку синоптичної ситуацiї будуть уточнюватись гiдрологiчнi прогнози", - повідомили в ДСНС.

Увечерi 25 липня та впродовж 26 - 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над рiвнями 24 серпня на 8 год. Негативні наслідки не очікуються. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, у червні через сильні дощі на заході України відбулися сильні підтоплення. Загинули три людини, підтопило понад 10 тисяч будинків.