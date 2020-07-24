Київські оперативники затримали чоловіка, який під приводом обміну валют украв у киянина 30 тис. доларів.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зловмисник облаштував у приміщенні фіктивний пункт обміну іноземної валюти і розмістив об'яву в інтернеті.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Антон Кабиченко, правоохоронці встановили, що чоловік знайшов в Інтернет-мережі оголошення про обмін валют за вигідним курсом та домовився про зустріч.

"Ми встановили, що киянин прибув у центр столиці, аби обміняти гроші. Коли він дістав 30 тисяч доларів США псевдокасир вирвав із рук гроші та через потаємний вихід вийшов у двір будівлі. Після цього зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину, але його затримали оперативники", - розказали в поліції.

Фото: npu.gov.ua

Шахрая затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявися раніше судимий 26-річний мешканець Запорізької області. Встановлено, що він був судимий за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

"З місця події ми вилучили гроші, мобільний телефон, гумові рукавички, рахунковий апарат, монітор та інкасаторські сумки. Розпочато кримінальне провадження за частиною п’ятою статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу. Фігуранту оголосили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав правоохоронець.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше касир фальшивого обмінника в Києві прийняв у клієнта $16 тис. і спробував втекти через отвір в стіні.