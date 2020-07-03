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Бывший начальник Рокитновского района пошел под суд по обвинению в мошенничестве на $110 тыс.

Экс-чиновнику вменяют ч.4 ст.190 Уголовного кодекса.

Бывший начальник Рокитновского района пошел под суд по обвинению в мошенничестве на $110 тыс.
Задержание чиновника в июле 2019 года
Фото: dbr.gov.ua

Бывшего начальника Рокитновской райадминистрации Николая Кушнира отправили под суд по обвинению в мошенничестве на сумму 110 тысяч долларов.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в 2019 году чиновник, злоупотребляя доверием пострадавшего, вынудил его заплатить за выделение в аренду 468,88 га земли возле сел Сновидовичи и Беловеж. В то время он не имел права предоставлять землю в аренду, потому что с января 2019 это не входит в полномочия райгосадминистраций.

Общая сумма мошеннической взятки составила 110,4 тыс. долларов, то есть по 230 долларов за гектар.

Теперь экс-чиновнику вменяют ч.4 ст.190 Уголовного кодекса - мошенничество.

Дело вело Государственное бюро расследований.

Кушнир возглавлял Рокитновскую райгосадминистрацию с 2015 года по июль 2019 года.

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