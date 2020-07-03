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Парламент уволил главу Антимонопольного комитета Терентьева

За отдали голоса 226 нардепов. 

Парламент уволил главу Антимонопольного комитета Терентьева
Фото: glavcom.ua

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 3 июля проголосовала за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

За отдали голоса 226 нардепов (минимальное количество, которое необходимо для принятия решения). Результаты голосования объявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Терентьев в зале заседаний не присутствовал. 

От "Слуги народа" поддержали 183 нардепа, от ОПЗЖ - 23, от "За майбутнє" - шесть, от "Довіри" - 10, внефракционных - четыре. 

Юрий Тереньев возглавлял Антимонопольный комитет Украины с 2015 года. До этого он три года был заместителем генерального юрисконсультаната "АрселорМиттал Кривой Рог".

1 июля появилась информация о том, что Терентьев после посещения Офиса президента подал заявление на имя спикера Верховной Рады об увольнении. По словам главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, решение было принято под давлением президента и вызвано борьбой за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис".

2 июля стало известно, что Терентьев написал на имя Разумкова заявление об отзыве предыдущего заявления. 3 июля он заявил, что решил отозвать и это свое заявление, чтобы парламент смог рассмотреть вопрос его отставки. 

Бутусов ранее сообщал, что АМКУ наложил рекордный штраф на "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, что нанесло удар по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса".

В конце 2016 года АМКУ признал, что компания "Тедис Украина" в период с 2013 года - до сентября 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.

"Тедис" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева, а 9 февраля 2018 года - Киевский апелляционный хозяйственный суд.

31 марта 2017 года около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски в "Тедис Украина", которую заподозрили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром "Тедис Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "Тедис" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР"

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