Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об увольнении. Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его информации, 1 июля Терентьев подал заявление об отставке якобы под давлением президента Владимира Зеленского и после совещания в ОПУ.

"Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернется ожесточенная борьба", - предположил Бутусов.

По его словам, причина этого заключается в борьбе за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис".

Фото: Facebook Юрий Бутусов

Бутусов ранее сообщал, что АМКУ наложил рекордный штраф на "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, что нанесло удар по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса".

Напомним, что Юрий Тереньев возглавляет Антимонопольный комитет Украины с 2015 года. До этого он три года был заместителем генерального юрисконсультаната "АрселорМиттал Кривой Рог".

В конце 2016 года АМКУ признал, что компания "Тедис Украина" в период с 2013 года - до сентября 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.

"Тедис" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева, а 9 февраля 2018 года - Киевский апелляционный хозяйственный суд.

31 марта 2017 года около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски в "Тедис Украина", которую заподозрили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром "Тедис Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "Тедис" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР"