Кабмин запускает новую электронную систему в сфере строительства

Кабинет министров Украины поддержал реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства, что является третьим этапом реформирования отрасли градостроительства после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Внедрение экспериментального проекта предусматривает:

сокращение сроков предоставления административных услуг;

повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;

снижение коррупционных рисков;

открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства и т. д.

"Реализация этих шагов позволит улучшить качество предоставления административных услуг в сфере строительства и их доступность, а также снизит уровень коррупционных рисков при предоставлении этих услуг. Проект постановления разработало Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и Комитетом Верховной Рады по вопросам строительства, - отметили в Минцифры.

Там отметили, что экспериментальный проект реализуется при поддержке USAID / UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, Фонд Восточная Европа, BRDO.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram назвал проект революционным, "над которым шла работа не один месяц".