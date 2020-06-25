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В Госинспекции градостроительства будет не более 30% сотрудников расформированной ГАСИ, - глава ведомства

Глава Госинспекции анонсировал полноценный запуск нового органа на конец июня – начало июля текущего года.

В Госинспекции градостроительства будет не более 30% сотрудников расформированной ГАСИ, - глава ведомства
Юрий Васильченко
Фото: ukrinform.ua

 В результате градостроительной реформы после расформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на три независимых органа в штат Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ) смогут устроиться не более 30% сотрудников старой ГАСИ. Об этом в прямом эфире телеканала «Украина 24» заявил руководитель новосозданной ГИГУ Юрий Васильченко.

«Принято решение, что в новой структуре Госинспекции градостроительства будет не более 30% старых кадров из ГАСИ. Потому что надо обновить состав [инспекции], но «под ноль» всех уволить невозможно. В таком случае выплата двухмесячного пособия съест весь бюджет и новые органы не будут созданы», – сказал глава Госинспекции, отвечая на вопрос ведущих о наборе кадров.

По словам Юрия Васильченко, для начала работы Госинспекции градостроительства и возобновления госархстройконтроля необходимо набрать в штат ГИГУ не менее 30% сотрудников.

Напомним, ранее Васильченко заявлял о том, что Минфин согласовал смету ГИГУ на 2020 год, а также план ассигнований и штатное расписание. Тогда же глава Госинспекции анонсировал полноценный запуск нового органа на конец июня – начало июля текущего года.

29 апреля Юрий Васильченко был назначен на должность главы Государственной инспекции градостроительства Украины.

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало реформы градостроительной отрасли и заявил ликвидации скандально известной ГАСИ.

13 марта 2020 года Кабинет Министров принял Постановление №219 о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее трех новых центральных органов исполнительной власти: Государственной инспекции градостроительства Украины, Государственного агентства по вопросам технического регулирования в градостроительстве Украины и Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

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