Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%

Государственный Приватбанк с 1 июля запустил кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых, а воспользоваться ею, по предварительным подсчетам, смогут около 300 тысяч человек.

"Доступную ипотеку можно будет получить в Приватбанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья. В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком", - сообщает банк.

Напомним, что в начале 2020 года Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 10% годовых, а позже президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки под 10%.

Нынешний Кабинет министров Дениса Шмыгаля считает, что в перспективе ставки могут быть снижены до 5-7%.