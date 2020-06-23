​Кабмин поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых

Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Первому Западному".

"Наша цель - вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", - сказал Шмыгаль.

Премьер считает, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что в начале июня Национальный банк снизил учетную ставку на два пункта - с 8% годовых до 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины - ниже 6,5% она раньше не опускалась.

Чтобы ипотека подешевела до 5%, учетная ставка должна быть еще ниже.