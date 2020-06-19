Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Постановление №500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.

"На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления - в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда - в 10 часов", - говорится в документе.

На период действия карантина запрещается:

- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

- находитьсяна улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

- посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия: в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также в подтверждении квалификации моряков, проведении подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и в проведении подготовки судоводителей малых / маломерных судов;

- деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;

- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на это транспортное средство.

Напомним, на заседании 17 июня Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до 31 июля. Позже премьер Денис Шмыгаль признал, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Он поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.