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С начала суток боевики пять раз открывали огонь на Донбассе

С начала суток боевики пять раз открывали огонь на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска  пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя  запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников с минометов калибра 82 мм. А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм.

Защитников Хутора Вильный  в течение часа обстреливали из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме того, агрессор применил у этого населенного пункта ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Наши бойцы немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили врага прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - отметили в штабе.

В ходе обстрелов пострадавших не было, но во время проведения инженерной доразведки вблизи Новотошковского, в результате разрыва мины были ранены двое военнослужащих. Их госпитализировали. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен.

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