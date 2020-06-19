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В Киеве патрульные задержали мужчину, спрятавшего наркотик в надетой на лицо маске

На место вызвали следственно-оперативную группу.

В Киеве патрульные задержали мужчину, спрятавшего наркотик в надетой на лицо маске
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В Киеве патрульные полицейские изъяли у мужчины наркотики, которые он спрятал в надетую на лицо медицинскую маску.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Около 5 часов утра патрульные заметили двух мужчин, которые прогуливались по проспекту Академика Глушкова. Когда пешеходы увидели автопатруль, они попытались скрыться из поля зрения правоохранителей, после чего были остановлены для проверки.

"Подозрительных предметов полицейские сначала не обнаружили, но инспекторы обратили внимание на маску одного из мужчин. Находчивый гражданин не только пытался уберечься от вирусов, но и использовал ее для ношения маленького пакетика с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Автопатруль вызвал на место следственно-оперативную группу Голосеевского района для изъятия наркотиков и предоставления правовой квалификации действий гражданина.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину при попытке продать 500 граммов кокаина.

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