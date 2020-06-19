За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще один ранен

Вражеские войска открывали огонь 14 раз, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

За сутки 18 июня вооруженные формирования России 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возле Марьинки оккупанты четыре раза стреляли из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского выпустили семь мин из минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды применяли гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Орехового вражеские войска трижды стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для совершения мер по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины задействовали очередные огневые методы и заставили врага прекратить свою преступную деятельность. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции", - говорится в сообщении.

С начала 19 июня враг открывал огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия возле Крымского, рядом с Шумами стреляли из минометов калибра 82 мм.

Напомним, что 18 июня в зоне Операции объединенных сил военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили грузовик загруженный боеприпасами российских оккупантов, а также два вражеских минометных расчета.