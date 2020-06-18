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Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 14

Один военный погиб, двое ранены.

Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 14
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120- и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Крымского агрессор обстрелял из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Шумов использовал стрелковое оружие. Вблизи Луганского российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, применив автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

В районе ответственности группировки "Восток" по защитникам Опытного российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Защитников Водяного враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Авдеевки враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер. Также на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому агрессор применил минометы различных систем.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому и травмированному воинам желает скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в среду боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб украинский военнослужащий.

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