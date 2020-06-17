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Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до конца июня

Запрет не будет действовать на страны Европейского соглашения о свободной торговле.

Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до конца июня
Фото: poland-ukraine.com.ua

Совет министров Польши принял решение о продлении до 30 июня запрета на авиаперевозку пассажиров из большинства стран из-за риска распространения коронавируса, к которым отнесена также Украина.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши от 16 июня, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ - Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и почти всех стран - членов ЕС.

Также правительство Польши дополнительно подчеркнуло запрет на обслуживание пассажиров из Великобритании, Швеции и Португалии.

Распоряжение вступило в силу 17 июня и будет действительно до 30 июня.

Напомним, ранее, 16 июня, на границе с Польшей открыли для транспорта пункт пропуска "Шегини".

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