В Киеве 18 июня до +28, кратковременный дождь

В отдельный районах на севере страны ожидаются шквалы до 20 метров в секунду.

В Киеве 18 июня переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Житомирской областях кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Полтавской области, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой области кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

Напомним, что в Украине в связи с погодными условиями 16 июня четыре человека пострадали из-за падения деревьев. Также в ночь с 16 на 17 июня обесточило 80 населенных пунктов в пяти областях.