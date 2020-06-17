Фото: Макс Требухов

Правоохранители усилили охрану "правительственного квартала" в центре Киева в связи с массовыми акциями 17 июня. К Офису президента пришли сторонники проживающего за границей пророссийского блогера Анатолия Шария, а партия "Демсокира" устроил контракцию.

Фото: Олександр Рудоманов

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и нацгвардейцы. Мы не исключаем, что участники могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям", - рассказали в полиции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Полиция обратилась к участникам митингов с просьбой соблюдать законодательство, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания мирным путем.

Представителей СМИ попросили быть осторожными и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться к правоохранителям.

В пресс-службе полиции Киева добавили, что на дежурство заступили также кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Фото: Макс Требухов

Несмотря на просьбу полиции, полностью мирной акция не стала. Противники Шария забросали участников акции яйцами, в связи с чем полиции пришлось вмешаться. Активистов "Демсокиры" отодвинули подальше.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Напомним, что в Киеве на акции протеста инвесторов корпорации "Укрбуд" возле здания Кабинета министров 15 июня произошла потасовка, в ходе которой пострадали двое полицейских.