Он заявил, что мальчик мешал ему смотреть фильм.

Фото: Полиция Киевской области

В Белой Церкви Киевской области мужчина во время конфликта со своей сожительницей бросил из окна ее пятилетнего сына.

После этого он сбежал с места происшествия, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Травмированного ребенка под подъездом обнаружили местные жители. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

"Установлено, что поругались мужчина и женщина из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал "хозяину" смотреть фильм, отчим бросил прямо в окно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина и женщина употребляли перед этим алкоголь.

Фото: Полиция Киевской области

Для поисков злоумышленника подняли весь личный состав местного отделения полиции. 39-летнего мужчину задержали на одной из улиц Белой Церкви.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15 и ст. 115 УК Украины - покушение на убийство.

Напомним, что в январе 2019 в Харьковской области мужчина выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа.