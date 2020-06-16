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В Белой Церкви мужчина бросил из окна пятилетнего ребенка

Он заявил, что мальчик мешал ему смотреть фильм. 

Фото: Полиция Киевской области
В Белой Церкви Киевской области мужчина во время конфликта со своей сожительницей бросил из окна ее пятилетнего сына. 

После этого он сбежал с места происшествия, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Травмированного ребенка под подъездом обнаружили местные жители. Его госпитализировали в реанимационное отделение. 

"Установлено, что поругались мужчина и женщина из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал "хозяину" смотреть фильм, отчим бросил прямо в окно", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что мужчина и женщина употребляли перед этим алкоголь. 

Фото: Полиция Киевской области

Для поисков злоумышленника подняли весь личный состав местного отделения полиции. 39-летнего мужчину задержали на одной из улиц Белой Церкви. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15 и ст. 115 УК Украины - покушение на убийство. 

Напомним, что в январе 2019 в Харьковской области мужчина выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа. 

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