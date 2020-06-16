Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции Ровенской области во вторник, 16 июня, провели санкционированные обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря.

Как говорится на сайте полиции, в ходе следственных действий изъяли 858 кг камня. Его стоимость оценивается в 1,2 млн долларов. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 тысяч долларов США.

Прокуратура Ровенской области уточнила, что обыски проводили у двух братьев из Владимирецкого района.

Янтарь планировали контрабандой вывезти из Украины. Открыто дело по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса.

Фото: pro.gov.ua

Фото: pro.gov.ua

Напомним, в 2019 году Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопросов добычи янтаря.

Им была введена новая статья в Уголовном кодексе, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях объектов природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.