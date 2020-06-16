СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера, его везут в суд

Сегодня Печерский суд изберет ему меру пресечения.

Сотрудники Службы безопасности сегодня около 7 утра задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Мангер был задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 16 июня 2020 года.

В настоящее время правоохранители доставляют его в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения принял прокурор из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

"В настоящее время действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - отмечается в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.