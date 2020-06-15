​Всех пятерых задержанных на акции в поддержку Стерненко отпустили (обновлено)

Пятерых человек, задержанных сегодня под Шевченковским районным судом, где проходило заседание по делу Сергея Стерненко, отпустили.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в фейсбуке.

"Александр Кирьяков - ветеран войны и аспирант КНУ - только что вышел из райотдела милиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей - на свободе!", - написала она.

Обновление. После столкновений под судом двое полицейских отстранены от занимаемых должностей.

Об этом на брифинге сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Укринформ.

Крищенко напомнил, что по факту столкновений под судом пять человек были доставлены в райуправление полиции: один - после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались пресечь этот конфликт.

"Мы видели этот файл (когда правоохранители били человека, лежавшего на земле - ред.). По этим фото я назначил служебную проверку, двое полицейских отстранены. Этот человек, который был на фото, он был доставлен в управление, и этот человек обратился за медицинской помощью. Зафиксировали ссадины - это то, что известно в настоящее время. Результаты служебной проверки мы направим в ГБР", - сказал Крищенко.

По его словам, двое отстраненных полицейских - из полиции именно Киева, из одного из полков спецназначения.

Глава полиции Киева уточнил, что в отношении тех лиц, которые нападали на журналистов, были составлены админпротоколы о хулиганстве и не выполнении законных требований сотрудников полиции.

"Также мы внесли уголовное производство по статье 171 УКУ - препятствование журналистской деятельности, и будем работать с журналисткой. Если будет заявление, если будет видео, мы сможем потом действия этого человека квалифицировать в уголовной плоскости (речь идет о возможной дополнительной квалификации или переквалификации производства - ред.) Пока внесены по факту препятствования", - уточнил Крищенко.

Он отметил, что возле Шевченковского суда на охрану порядка задействовано 400-450 правоохранителей - это полиция вместе с Нацгвардией, а также здесь есть судебная охрана, выполняющая свои отдельные функции по охране порядка, поддержанию порядка в судебном заседании и внутри суда.

По его словам, кроме одного пострадавшего мужчины, которого доставили в райуправление полиции из-под Шевченковского суда, и который обратился затем за медпомощью, "насколько мне известно, никто больше не обратился".

Напомним, сегодня на акции в поддержку Стерненко под Шевченковским райсудом Киева задержали пятерых человек. На видео и фото с места событий видно, что при задержании полицейские избивали активистов.

По факту применения силы полицейскими было назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований.