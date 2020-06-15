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​Полиция проведет служебное расследование из-за жесткого задержания активистов возле киевского суда

Материалы передадут в ГБР.

​Полиция проведет служебное расследование из-за жесткого задержания активистов возле киевского суда
Фото: Макс Требухов

По факту применения силы полицейскими при задержании пятерых человек возле здания Шевченковского районного суда Киева назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали пятерых человек.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие - препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Их доставляют в управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям", - заявили в Нацполиции.

Напомним, сегодня на акции в поддержку Сергея Стерненко под Шевченковским райсудом Киева произошли задержания.

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