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С территории Шевченковского суда прогнали сотрудников Шария

В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Фото: Макс Требухов

С территории Шевченковского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, прогнали стримеров блогера Анатолия Шария и их охрану.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его словам, активисты, которые пришли поддержать Стерненко, попросили полицию вывести сотрудников Шария за периметр территории.

Из-за этого начались стычки, и в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Они разняли обе стороны и дали "шариевцам" мирно покинуть территорию.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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