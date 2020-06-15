Фото: Макс Требухов

С территории Шевченковского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, прогнали стримеров блогера Анатолия Шария и их охрану.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его словам, активисты, которые пришли поддержать Стерненко, попросили полицию вывести сотрудников Шария за периметр территории.

Из-за этого начались стычки, и в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Они разняли обе стороны и дали "шариевцам" мирно покинуть территорию.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов