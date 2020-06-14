"Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ, - Кулеба

В вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

Жизнеспособность Минского процесса по мирному урегулированию на Донбассе поддерживается Украиной с помощью немецко-французского аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Укринформу.

"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор", - сказал Кулеба.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.

Ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.