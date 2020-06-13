Депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом

На прошлой неделе нардеп был в зале.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Перебыйнис заразился коронавирусом.

Об этом сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в телеграм-канале. Позже эту информацию официально подтвердила LIGA.net замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

На прошлой неделе Перебыйнис был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Напомним, что за последние несколько недель коронавирус также нашли у депутатов Олега Мейдича ("Батькивщина"), Юрия Аристова ("Слуга народа"), Валерий Божик ("Слуга народа").