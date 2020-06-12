Холодницкому и руководству НАБУ предлагали взятку в $6 млн, - САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве чиновника управления ГФС в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (статья 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и статья 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - ред.)", - говорится в сообщении.
Изъято 6 млн долл США.
Сейчас детективы НАБУ проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.
По информации источников УП, взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.