Холодницкому и руководству НАБУ предлагали взятку в $6 млн, - САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве чиновника управления ГФС в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (статья 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и статья 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - ред.)", - говорится в сообщении.

Изъято 6 млн долл США.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Сейчас детективы НАБУ проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

По информации источников УП, взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.