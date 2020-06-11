Общественный совет НАБУ исключил из своего состава телеведущих Zik и "Наш"

Совет общественного контроля НАБУ исключил из своего состава телеведущих Василия Апасова и Назара Диордицу (Макс Назаров).

Об этом сказано на сайте совета.

Причиной такого решения стала накрутка голосов, которую выявило НАБУ и подтвердила наблюдательская организация "Электронная демократия".

Без накрутки Апасов набрал бы 11 505 голосов (а не 14 900), а Диордица - 11 979 (а не 15 384). Это меньше, чем оказавшиеся на непроходных местах Виктор Трофименко и Максим Салата из ОО "Ветеранское братство".

Поэтому на первом заседании СОК НАБУ вынес на рассмотрение и большинством голосов поддержал исключение Апасова и Диордицы. Общественный совет планирует обратиться в Департамент киберполции с просьбой проверить результаты голосования, а в НАБУ - с просьбой назначить довыборы на освободившиеся места.

Диордица и Апасов сообщили в фейсбукен, что планируют обжаловать это решение в суде.

Напомним, что Апасов работает на телеканале Zik, Назаров - на телеканале "Наш". Большинство в общественном совете НАБУ контролируют сторонники политической партии "Демократическая сокира".

Совет общественного контроля создан для обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью НАБУ. Он также помогает НАБУ взаимодействовать с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Его состав избирают каждый год при помощи интернет-голосования.