«Я не сдамся без боя?»

Источники LB.ua ещё в начале недели подтверждали информацию о планах Вакарчука покинуть Верховную Раду. Внутри фракции «Голос» даже самые близкие члены - из числа руководства - не все знали об этом. Утром в четверг — накануне «Часа Ч» (в 12-30 — анонсировали официальное заявление Святослава ) весь состав фракции собрали на заседание. Собеседники LB.ua рассказали, что перед мероприятием у них забрали все электронные гаджеты - во избежание записи явно непростого разговора с Вакарчуком и предварительного «слива» информации. Мы же выяснили подробности заседания и настоящие причины решения Святослава. Об этом читайте в материале LB.ua.

Топ-новостью 11 июня стало заявление известного украинского певца и пока ещё народного депутата фракции «Голос» Святослава Вакарчука о намерении сложить парламентский мандат . Дважды, говорят, в одну реку войти нельзя. Но Святославу это удалось. Ведь аналогичный шаг — отказ от депутатского значка — он уже делал в 2008 году.

Фото: maximum.fm Вакарчук на сцене Оранжевой революции

История повторяется

В большую политику один из самых популярных музыкантов Украины ворвался в 2007 году. Тогда же Святослав Вакарчук стал народным депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона». В Раде был членом Комитета по вопросам свободы слова и информации. Хотя в публичной плоскости отказывался от заявлений на политические темы, предпочитая просто молчать. Журналисты, не один год работающие в парламенте, неоднократно наблюдали, как Вакарчук в прямом смысле слова убегал от прессы, бросая на ходу скупое: «без комментариев». Уже 11 сентября 2008 года он заявил о сложении полномочий. Став первым политиком, который отказался от депутатского мандата досрочно.

Год назад, на съезде партии «Голос», Вакарчук объяснил тот свой поступок так: «Это была старая политика, и я должен был играть по правилам старой политики. Я понял, что не готов играть по этим правилам и поступил так, как поступил бы любой честный человек — я ушел. И был эффективнее вне парламента», — говорил он под открытым небом возле Музея истории Украины, где и проходил съезд партии, которую он возглавил.

Фото: Ірена Скуратовська

Попав в Раду во второй раз, он не стал руководителем немногочисленной фракции «Голос» (эти полномочия по праву, что стоит признать, предоставили известному журналисту Сергею Рахманину). Однако сам Вакарчук довольно часто от имении фракции выступал с трибуны с резкими заявлениями в отношении провластной «Слуги народа» и лично президента Владимира Зеленского. В частности, осенью 2019 года, на фоне заявлений на то время главы МИД Вадима Пристайко о согласии Украины на формулу Штайнмайера, потребовал разъяснить планы власти по проведению выборов на оккупированных РФ территориях.

«Если так, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета», — говорил с парламентской трибуны он.

Проработав в Раде девятого созыва чуть более девяти месяцев, Вакарчук запомнился не только выступлениями, но и несколькими скандалами. Ещё в сентябре 2019 года со своей группой «Океан Эльзы» он выступил с концертом в Минске, что вызвало бурю негодования в соцсетях. Чтобы как-то погасить ее, Святослав сослался на нормы Конституции: «они позволяют народному депутату заниматься творческой деятельностью, и бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — утверждал он. Впрочем, уже в декабре 2019 он вновь выступил с аналогичным концертом на новогоднем корпоративе IT-компании в Минске. По данным белорусских СМИ, речь шла о компании Wargaming, создателе популярнейшей игры World of Tanks. Этот второй концерт в Беларуси вызвал ещё больший шквал критики. Поскольку публично «Голос» неоднократно выступал против Минских соглашений.

Фото: Макс Требухов

В январе 2020 Вакарчук снова попался на скандале с отдыхом в Таиланде. Как раз в то время, когда вся страна скорбила по жертвам иранской трагедии. По прилету депутат подтвердил факт отдыха, но объяснил его так, что это повлекло ещё одну волну критических комментариев в соцсетях: «Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (около недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев», — сказал музыкант. В партии «зашквар» про «большинство украинцев» пытались быстро замять. Так, пресс-секретарь фракции Ярема Дух сообщил, что Вакарчук находился в официальном отпуске и «отсутствие главы партии не мешает политсиле работать, в том числе и по вопросу крушения украинского самолета в Иране».

За три месяца до сложения мандата прозвучал «первый звоночек». На посту главы партии «Голос» Вакарчука заменила Кира Рудык, которая уже активно принимает участие не только в политических ток-шоу, но и во главе акций протеста под Верховной Радой. Так, на прошлой неделе во время отчета в парламенте министра внутренних дел Арсена Авакова, она запомнилась всем с дымовой шашкой в руках на фоне поваленного на площади Конституции милицейского «бобика».

«Второй исход»

После полудня в четверг Вакарчук в окружении коллег из фракции собрал брифинг в Мариинском парке возле парламента. На этот раз заявление и мотивация сложения мандата была такой: «Я считаю, что в большей мере наша задача осуществилась. Наша фракция хоть и не большая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз».

Фото: пресс-служба партии 'Голос'

Он напомнил, что Кира Рудык уже три месяца как возглавляет партию «Голос» и именно по его приглашению: «Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно. На меня это не действует. Это возникло тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль, что я буду баллотироваться в президенты», — утверждал он.

И подытожил, что считает свою миссию частично выполненной, а фракцию «Голос» ожидает много важных событий. «Следующий мой этап — сделать так, чтобы молодые люди стали настоящими лидерами будущего. В планах — большой образовательный проект. Я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Но это решение не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю деятельность в партии «Голос», — пообещал он.

По словам же источников LB.ua, решение об уходе было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки главы МВД Авакова. Именно фракция «Голос» инициировала сбор подписей под проектом постановления о недоверии, сумев собрать сего лишь чуть больше 50-ти подписей. Сам же Вакарчук, как рассказали наши собеседники, не стал подписывать этот документ. Правда, в самой фракции его коллеги называли это «рабочими дискуссиями». Святослав же вообще не присутствовал на заседании Рады - в это время он находился во Львове, с матерью.

Фото: EPA/UPG

«Да, отказ его поставить подпись стал последней каплей. Но мы его не выжили из фракции... Все было культурно и интеллигентно... Разговор на фракции на самом деле был спокойным, без скандалов. Мы поблагодарили Славу за работу», — рассказал один из депутатов близкого окружения музыканта.

Кроме того, в партии off the records отметили, что ещё одним триггером ухода стало как раз избрание главой партии Киры Рудык. Со слов депутатов, после избрания Рудык, Вакарчук практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. «Он всячески подчёркивал, что является обычным членом команды и это — новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия».

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: «Часть наших полагают, что «Голосу» необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют», — отмечал ещё один источник. К слову, в комментариях уже после заявления об уходе Вакарчук позитивно оценил новый и более радикальный стиль партии: «Я вообще считаю, что за таким новым стилем лидерства фракции «Голос» будущее... А если бы у меня на этот счёт была какая-то особенная точка зрения, то я бы ее уже бы давно озвучил», — рассказывал он, правда, без особого настроения, что было заметно невооружённым взглядом.

Фото: пресс-служба партии 'Голос'

Ещё один источник не под запись подтвердил LB.ua, что во фракции обсуждали вопрос возможного негативного влияния решения Вакарчука на результат на местных выборах. «Мы видели социологию (Ред: по данным Socis за февраль партия не преодолела бы даже проходной барьер в Раду с 2,2% поддержки, а КМИС за май даёт всего лишь — 3,6%). Думаю, что на самом деле у нас ещё много времени перед местными выборами. И как мы видели на практике президентских выборов, часто социология меняется кардинально за 4-5 месяца. И зачастую цифры вообще не отвечают реальности. Будем ли мы радикализироваться? Уверен, что мы и дальше даже в таком небольшом количестве состава фракции будем делать все возможное, чтобы быть эффективными. По всем вопросам, начиная с кадровых назначений в Кабмине, по «Минской зраде», господину Авакову. Если наши избиратели ожидают от нас радикальных шагов, то могут на это рассчитывать и дальше... На местные выборы у нас уже есть план и мы его будем придерживаться. Есть ряд креативных ходов, которые мы реализуем», — анонсировал один из членов «Голоса».

Официально же во фракции в оценках такого шага Вакарчука более сдержаны. Так, в комментарии LB.ua нардеп «Голоса» Ярослав Железняк отметил, что связывает уход Вакарчука с тем, что «он давно об этом говорил. Его задача была — привести новых людей в политику. Он уходит из Верховной Рады, но остаётся одним из основателей партии. Он остаётся с нами. Но принял такое решение для себя и мы его уважаем. Думаю, что единой причины (сложения мандата) нет. Честно говоря, ее и не стоит искать. Каждый из нас сам выбирает: где и как может наиболее эффективно себя показать... Он будет помогать нам защищать страну на других фронтах».