КМИС: рейтинг Зеленского за месяц снизился на 5 пунктов

Рейтинги поддержки Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" за месяц снизились на 5 пунктов, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце апреля, 42,6% респондентов заявили о готовности повторно проголосовать за Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

В опросе, проводившемся в конце мая - начале июня, таких осталось 37,6%. Рейтинг поддержки "Слуги народа" сократился с 32,6% до 28,0%.

Несмотря на это, и Зеленский, и "Слуга народа" все еще сохраняют большой отрыв в рейтинге электоральных предпочтений.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 16,2% избирателей, за Юрия Бойко - 13,2%, за Юлию Тимошенко - 8,7%, за Игоря Смешко - 6,8%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко - по 4,4%, за Святослава Вакарчука - 3%, за Александра Вилкула - 2%.

В партийном рейтинге за "Слугой народа" идут пророссийская партия ОПЗЖ (17,7%) и "Европейская солидарность" (16,2%). Поддержка "Батькивщины" сильно сократилась и составляет сейчас около 8,0%, а было 12,0%

Остальные партии находятся ниже проходного пятипроцентного барьера: "Сила и честь" - 4,7%, партия Шария - 4,7%, Радикальная партия - 4,5%, "Голос" - 3,8%, "Гражданская позиция" - 2,9%, "Свобода" - 2,3%.

Опрос проводился 24 мая - 4 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 4000 человек. Статистическая погрешность - от 0,4% для показателей, близких к 1%, до 1,7% для показателей, близких к 50%.