Зеленский: власть испортила Богдана

"С властью нужно справиться. Надо остаться человеком и уважать других".

Президент Владимир Зеленский считает, что бывший глава его офиса Андрей Богдан не выдержал испытание властью.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности. Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи", - рассказал президент.

По его словам, в какой-то момент стало понятно, что Богдан вносит раскол в команду Офиса президента, поэтому ему пришлось уйти. Он считает, что спас этим Богдана. "Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - сказал президент.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал... Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", - признался Зеленский.

При этом он добавил, что не считает ошибкой назначение Богдана главой Офиса президента - на тот момент он был самым подходящим человеком.

Зеленский подчеркнул, что сейчас не общается с Богданом.

Напомним, что Богдан был одним из первых кадровых назначений Зеленского. До назначения в Администрацию (позже - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.