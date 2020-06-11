Верховна Рада створила Спецкомісію для захисту інвесторів. Над чим працюватиме ТСК?

Залучення інвестицій має бути пріоритетом для всіх гілок влади: на цьому неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Тепер парламент також буде брати активну участь у цій роботі.

5 червня конституційною більшістю у 319 голосів Верховна Рада підтримала ініційований мною Проект Постанови N2601 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів".

В часи економічної кризи, спричиненої коронавірусом, інвестиції необхідні нашій країні як повітря. Не кредити, а саме зовнішні інвестиції можуть стати справжнім порятунком для української економіки. Власне, для того, аби парламент також був активним учасником цього процесу, ми створили Тимчасову спеціальну комісію.

За форматом це буде колегіальний орган Верховної Ради, до якого увійдуть 13 народних депутатів з майже всіх депутатських фракцій та груп. Серед них – 2 голів комітетів та 6 заступників голів комітетів.

Повний кадровий склад ТСК виглядатиме наступним чином: очолила комісію я, заступником спеціальної комісії став народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

До складу комісії увійшло ще семеро народних депутатів від "Слуги Народу": Дмитро Наталуха, Андрій Костін, Олексій Красов, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергій Іонушас та Артем Культенко.

Також у ТСК фракцію "Батьківщина" представлятиме Андрій Ніколаєнко, депутатську групу "Партія "За майбутнє" – Лариса Білозір, групу "Довіра" – Роберт Горват, а "Опозиційну платформу – За життя" наш колега Ігор Абрамович.

Це буде фаховий експертний орган парламенту, який працюватиме над створенням сприятливого інвестиційного клімату в України.

Робота ТСК буде відбуватись у двох напрямках.

Перший – розробка та реформуванням українського законодавства щодо інвестицій. Оскільки сьогодні у світі триває справжня боротьба між державами за інвестора. І просте та зрозуміле інвестиційне законодавство країни в такому разі буде нашим додатковим "бонусом" та конкурентною перевагою.

Другим великим напрямком діяльності ТСК стане розгляд скарг бізнесу.

На жаль, потрібно визнати, що в Україні досі є приклади втручання в діяльність бізнесу окремих посадовців державних органів. Парламентська ТСК буде тим органом, який завдяки функції парламентського контролю зможе відреагувати на скаргу та оперативно прийде на допомогу.

Більше того, за результатами розгляду скарг від бізнесу для запобігання таких ситуацій в майбутньому спеціальна комісія буде пропонувати вносити зміни до законів, підзаконних актів, а там де це питання людського фактору – піднімати питання про кадрові зміни.

Саме на базі звернень бізнесу будемо виправляти "слабкі місця" українського законодавства. Наша мета: створити сприятливу інвестиційну репутацію України.

А однією з перших законодавчих ініціатив, яку ми запропонуємо в рамках ТСК, буде пакет антирейдерських законопроектів. Його представимо вже найближчим часом. Перші напрацювання з цього пакету вже надіслані представникам українських та іноземних бізнес асоціацій і найближчим часом будуть публічно обговорені.