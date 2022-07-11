Реформа ДПП або як долучити бізнес до модернізації країни

Днями у швейцарському Лугано український уряд презентував План модернізації України . Це перша дорожня карта відбудови нашої країни після війни, представлена публічно. У перспективі 10 років план передбачає реалізацію 850 проектів на загальну суму понад $750 млрд. Більшу частину коштів для цього Україна планує отримати з конфіскованих російських активів.

Фото: EPA/UPG

Як зазначив під час презентації плану Прем’єр Денис Шмигаль, серед інших джерел для відбудови уряд бачить пільгові кредити від партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків, грантову підтримку й індивідуальні внески, для чого вже створена платформа United24. А також планує широке залучення приватного бізнесу до відбудови країни: як іноземних інвесторів, так і вітчизняних. Інструментом для цього він назвав проекти державно-приватного партнерства (ДПП).

За день до конференції у Лугано Національна інвестиційна рада при Президенті презентувала реформу ДПП. Сьогодні закон зареєстрований у парламенті, його номер 7508. Нацрада розробила його за участі українських та іноземних експертів, науковців та представників бізнесу.

Попередній закон про ДПП ухвалений ще 2012 року, на жаль, так і не запрацював на повну. Перш за все, через пекельну бюрократію та довгу процедуру. Реформа ДПП усуває все, що перешкоджало залучати приватні інвестиції раніше і дозволить вивести співпрацю бізнесу та держави на новий рівень. Зокрема максимально залучити приватних інвесторів до відбудови соціальних об’єктів в державі.

Збитки від війни

Через війну Україна стикнулась з безпрецедентним руйнуванням інфраструктури. За перші 100 днів війни окупанти знищили та пошкодили 656 лікарень, 1177 шкіл та 668 дитсадків.

В країні зруйновано 44,8 млн квадратних метрів житла – це 4% житлового фонду. А понад 800 тисяч українців потребують відновлення або ремонту своїх осель.

Відбудувати такі обсяги руйнувань у стислі терміни державі буде складно. Тому потрібно створити умови, аби приватний капітал міг долучитись до відбудови, в тому числі соціальної інфраструктури країни.

Таким форматом співпраці цілком можуть стати проекти ДПП.

Державно-приватне партнерство – це спільний бізнес-проект держави та приватного інвестора на взаємовигідних умовах. В форматі ДПП можуть реалізовуватись як проекти з великою комерційною складовою, - порт, зерновий термінал, причал тощо, так і соціальна інфраструктура, як от школа, лікарня, дитсадок.

Для бізнесу ДПП дає можливість зайти у проект зі стабільним попитом та гарантіями фінансування. А для держави це спосіб залучити приватні кошти в інфраструктуру та знизити свої витрати або розтягнути витрати у часі, коли достатнього ресурсу тут і зараз не вистачає.

Реформа ДПП

Ключова задача реформи ДПП, яку розробила Національна інвестиційна рада, максимально спростити існуючі процедури, а разом з ними, і скоротити час на підготовку проектів – він буде скорочений вдвічі.

За чинним законом лише етап підготовки до реалізації проекту займає щонайменше 2 роки – стільки часу в нас немає. Після реформи він буде скорочений в 2-3 рази.

За діючим законом немає різниці, що будувати – порт, завод чи маленький дитячий садок, необхідно зібрати однаковий стос паперів. Це, як мінімум, не раціонально.

Ми пропонуємо це змінити і запровадити новий формат малих проектів в рамках ДПП вартістю до $5,3 млн. І відповідно, спрощений порядок їх подачі та підготовки документації. Також спрощений порядок буде діяти для проектів із відбудови країни. Це може бути спільна з інвестором відбудова лікарень, дитячих садочків, шкіл, вокзалів.

В перспективі вибір та затвердження проектів ДПП буде відбуватись через електронну систему закупівель, що знизить корупційні ризики. А ще зробить процес простішим та зручнішим.

Чому ДПП вигідно державі

Перша і головна перевага, яку отримає держава від нової системи ДПП – це виграє час. Умовно кажучи, для держави такий формат є будівництвом нової інфраструктури «у розстрочку».

Окрім швидкості будівництва, формат ДПП дозволить розтягнути у часі і витрати держави. Будівництво однієї школи коштує від 100 млн гривень. За даними Міносвіти, наразі з понад 1177 пошкоджених окупантами шкіл, повністю зруйновані 180. Лише на їх відбудову з нуля необхідно 18 млрд гривень або 12% всього довоєнного бюджету Міносвіти.

І замість того, щоб збудувати одну школу цього року, ще одну через рік і так наступні 20 років, за допомоги проектів ДПП держава зможе запустити будівництво 100 шкіл одразу, залучивши ресурс бізнесу, а виплачувати за утримання протягом наступних 20 років. В кінці цього строку за бажанням отримавши всі 100 шкіл на баланс міст.

Друга перевага – залучення приватних коштів у соціальну інфраструктуру в рамках ДПП розвине ринок не лише будівельників, а й операторів освітніх, медичних та інших соціальних послуг та підвищить їх якість.

Перевага номер три – всі ризики будівництва передаються приватному інвестору, а держава контролює лише остаточну якість.

Чому ДПП вигідно бізнесу

Для бізнесу партнерство держави, це пришвидшення дозвільних процесів і зменшення окремих ризиків.

Інвестор буде отримувати гарантований дохід впродовж дії договору про ДПП, а це є значною перевагою над будь-яким комерційним проектом. Фактично, держава гарантуватиме компенсацію «ризику попиту» в проекті та дозволить реалізувати його на рівні беззбитковості.

Розглянемо приклад будівництва або відновлення лікарні через проект ДПП. Будуючи або відновлюючи лікарню за власний або кредитний кошт, приватний партнер зможе отримувати певну суму від держави, як оплату за лікування пацієнтів згідно з тарифами затвердженими Національною службою здоров’я (при цьому для пацієнтів такі послуги будуть безкоштовними). Покривати додаткові витрати і отримувати заробіток при цьому приватний інвестор може надаючи додаткові платні послуги – наприклад, стоматологічні, косметологічні тощо.

Друге, що отримує інвестор одразу – це привабливі земельні ділянки, вдале та зручне розташування бізнесу, з фактично вже готовою клієнтською базою.

І третя перевага – гарантоване державне фінансування, що також забезпечує легкий старт проекту та кращі опції із залучення зовнішніх коштів. Адже партнерство з державою гарантує фінансову доброчесність позичальника.

Що буде по завершенні договору ДПП?

Традиційно, в проектах ДПП по завершенню дії договору, приватний партнер передає об’єкт державі. Втім, на практиці, якщо приватний партнер сумлінно виконує умови договору, угода може бути пролонгована з переглядом умов або незмінно.

Формат проектів ДПП успішно використовується в світі, зокрема, для відбудови соціальної інфраструктури. Так, у 2020 році у Казахстані 55% всіх проектів ДПП становили освітні. Загалом за рік у них реалізовано 861 проект ДПП на $2,3 млрд.

Обсяги фінансування проектів, про які говорили в Лугано, в десятки разів більші. Як і обсяги робіт, які ми маємо провести для відбудови нашої країни.

За результатом конференції можна говорити про те, що Україна показала нашим міжнародним партнерам – у нас є реальні плани і розуміння щодо швидкого відновлення України після війни. І ми отримали публічні гарантії підтримки цієї відбудови.

Наша задача на найближчий час стане підготовка законодавчої бази та інструментів для того, аби План модернізації України міг бути втілений в життя якнайшвидше.

Тому, найближча ціль – оперативне голосування реформи ДПП у Верховній Раді.