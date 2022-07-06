Наш монстр Франкенштейна – Росія

Для декого в Україні замало України, щоб реалізувати їхні великі амбіції. Їм надто тісною є «маленька українська культура». Будувати сильну незалежну демократичну Україну – недостатньо масштабна місія. Тому вони марять ідеями перебудови Росії, тому шукають “інших росіян”, які мають стати союзниками у цьому нарешті «справді амбіційному завданні».

Тому із захопленням слухають тих росіян, які, не знайшовши себе в путінській, хочуть саме в нас будувати “іншу Росію”, щоб потім, можливо, експортувати її на батьківщину.

А що, якщо справді спрямувати всі свої сили на те, аби разом з іншими росіянами (ліберальними, прозахідними) змінити нашого сусіда на демократичну країну?

Це ж справді буде глобальне перетворення! Воно змінить не лише Росію, але й цілий світ!

Можливо, у цьому новому світі і нам, українцям, житиметься краще і безпечніше?

Але для того, щоб зрозуміти, що вийде, коли українці допомагатимуть росіянам міняти їх державу, замість будувати власну, не потрібно вигадувати майбутнє.

Досить озирнутися у минуле.