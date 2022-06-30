Як унормувати діяльність медіа під час воєнного стану: аналіз та рекомендації 

Аспен Інститут Київ спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за експертної підтримки «Інтерньюз-Україна» провели аналіз умов журналістської діяльності під час воєнного стану , зокрема, тих обмежень, які введені державними органами з 24 лютого. Серед них: обмеження в пересуванні, у доступі до військових та цивільних об’єктів, заборона на проведення деяких зйомок та інше.

Представники влади аргументують потребу в додаткових регуляціях міркуваннями безпеки громадян і об’єктів інфраструктури під час воєнних дій. Зі свого боку, представники медійної спільноти прагнуть ширшого висвітлення війни та налагодження системних процесів організації журналістської діяльності в умовах воєнного стану. Таким чином, йдеться про пошук балансу між свободою у сфері медійного висвітлення та збереженням безпеки.

Аналіз проводився у кілька етапів: огляд поточного регулювання медійної діяльності за воєнного стану в Україні, аналіз регулювання медійного висвітлення війн в окремих зарубіжних країнах, письмове та усне опитування експертів та журналістів, як вітчизняних, так і зарубіжних, у форматі інтерв’ю, круглі столи, до яких долучилися представники медіаспільноти та органів державної влади.

Представники медійної спільноти оцінили правила роботи журналістів в умовах воєнного стану в Україні, поділилися своїм досвідом та надали відповідні поради. Наявні проблеми і підходи також прокоментували представники органів влади (Верховної Ради України, Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства оборони та ЗСУ). Експерти проекту також проаналізували документи і рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України.

На основі проведених інтерв’ю, діалогів та опитувань Аспен Інститут Київ спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за експертної підтримки «Інтерньюз-Україна» напрацювали пакет рекомендацій. Їх мета – покращення умов роботи журналістів під час воєнного стану в Україні та оптимізація їхньої взаємодії з представниками влади та військовими.

Серед рекомендацій:

Офісу Генерального Прокурора та Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності – розробити та поширити коротку пам’ятку англійською й українською мовами про основні права й обов’язки журналістів, відповідальність за порушення правил роботи журналіста, контактні дані пресцентрів, прес-офіцерів в різних містах, військових адміністрацій.

Міністерству оборони України та Генеральному штабу ЗСУ – розглянути можливості впровадження процедури оскарження відмови у наданні акредитації та її позбавлення.

Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ, Міністерству внутрішніх справа – вжити заходів із доведення основних правил із роботи з журналістами до військовослужбовців, членів сил ТРО та співробітників поліції.

Посадовими особами органів місцевої влади, військово-цивільних адміністрацій – сприяти акредитованим журналістам в отриманні спецперепусток для роботи на території областей.

Редакціям медіа – ознайомити працівників медіа з правилами діяльності під час воєнного стану.

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Усі рекомендації читайте за лінком.