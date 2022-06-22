Фінансовий фронт в дії: ситуація в економіці та на фінансових ринках

На минулому тижні Україна та ЄС погодили текст Угоди про лібералізацію автоперевезень . Такий крок в першу чергу повинен сприяти подоланню логістичних перепон, що виникли після початку повномасштабної агресії рф проти України (в першу чергу блокування морських портів та зміна ланцюгів постачання) і як наслідок сприяти пожвавленню економічної активності в країні в цілому. Показовим залишається той факт, що з моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%. У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась, що призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом. Отже це рішення сприятиме міжнародній торгівлі та пожвавленню експортних операцій. Водночас прикордонна інфраструктура на західних кордонах потребує суттєвих інвестицій з метою збільшення пропускної спроможності. Такі інвестиції будуть результативними лише у разі координації та узгодження з сусідніми країнами.

Фото: dpsu.gov.ua

Потенційне відновлення роботи McDonald's в Україні може стати не лише потужним сигналом для решти міжнародних компаній щодо повернення до операційної діяльності в Україні, але й пожвавити роздрібну торгівлю та сферу надання послуг через покращення споживчих настроїв населення. На поступове відновлення економічної активності на звільнених територіях вказує той факт що наприклад у Київській області близько 90% підприємств (хоча й не на повну потужність) уже відновили свою роботу.

Незважаючи на втрату контролю над частиною територій та ведення активних бойових дій в частині регіонів на сході та півдні країни аграрії України завершили роботи по посівній. Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території зменшилися на 16% від показників минулого року. Вдалі погодні умови сприяли тому що у південних регіонах вже розпочато збір нового врожаю озимого ячменю. Водночас надходження нового врожаю ускладнює ситуацію з необхідністю транспортування залишків минулорічного врожаю в умовах блокади морських портів та обмеженої спроможності альтернативних залізничних та автомобільних шляхів.

Бюджетна сфера

Попри суттєве скорочення нових гривневих запозичень на внутрішньому ринку Міністерство фінансів продовжує зберігати незмінну дохідність за державними запозиченнями. На черговому аукціоні, який відбувся 21.06.2022, до державного бюджету було залучено менше 1,2 млрд. гривень, з яких 1,1 млрд – за 3-місячними державними цінними паперами (ставка 9,5%), 29,7 млн. та 23,4 млн. гривень – за 6-місячними та 1,5-річними ОВДП відповідно. Також було залучено 221,8 млн. доларів США на 6 та 12 місяців за ставками 3,5% та 3,7% відповідно.

Загалом, з початку війни через механізм військових ОВДП до державного бюджету було залучено з ринку понад 100 млрд. гривень (в усіх валютах у гривневому еквіваленті), а також 190 млрд. гривень – від Національного банку. При цьому, кількість вкладників серед бізнесу та населення зросла минулого тижня з понад 89 тис. до майже 94 тис. Станом на 20 червня 2022 року загальний обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить понад 10,3 млрд. гривень, 71,4 млн. доларів США та 34,5 млн. євро.

Вагому підтримку фінансуванню державного бюджету забезпечують зовнішні запозичення Міністерства фінансів. Зокрема, минулого тижня до ДБ надійшов 1 млрд. канадських доларів на пільгових умовах відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Кошти були отримані через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Валютний ринок

На міжбанківському валютному ринку за клієнтськими операціями чистий попит на іноземну валюту зріс порівняно із минулим тижнем. Це відбувалося за рахунок збільшення попиту на іноземну валюту (+13% до попереднього тижня) на тлі скорочення її пропозиції (-18%) з боку клієнтів банків. Офіційний курс гривні до долару США продовжує залишатися фіксованим на рівні 29,25 гривень за 1 долар США.

Врівноваженню валютного ринку сприяють інтервенції НБУ з купівлі та продажу іноземної валюти. Обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком минулого тижня перевищив 1 млрд. доларів США, що на третину більше, ніж попереднього тижня. Купівля безготівкового долара США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Фінансовий сектор

За даними Національного банку у січні-травні 2022 року чистий збиток банківської системи становив 1,3 млрд. гривень (за січень-травень 2021 року чистий прибуток банків становив 23,8 млрд. гривень), що призвело до негативної рентабельності капіталу банків на рівні -1,4% (рентабельність активів становила „-”0,2%). Основним фактором від’ємного фінансового результату діяльності банківської системи стало формування резервів під активні операції у сумі 39,2 млрд. гривень за 5 місяців 2022 року. Внаслідок звуження операційної діяльності банків, їх чисті комісійні доходи у січні-травні 2022 року скоротилися на 19% порівняно з відповідним періодом минулого року та становили 17,1 млрд. гривень. Разом з тим, через збереження високого відсоткового спреду між активними та пасивними операціями, чисті процентні доходи банків за 5 місяців 2022 року зросли на 25% до відповідного періоду минулого року та становили 54,8 млрд. гривень.

При цьому, банківська система України продовжує зберігати стійкість в умовах воєнного часу. Станом на 1 червня достатність регулятивного та основного капіталу банків, хоча і знизилася порівняно із лютим – до 16,7% та 11,4% відповідно, проте продовжує перевищувати мінімальні нормативні значення (10% та 7% відповідно). Банки також продовжують виконувати нормативи ліквідності та кредитних ризиків. Водночас невизначеність, пов’язана із динамікою воєнних дій та їх впливом на життєздатність клієнтів банків, все ще не дозволяє повною мірою оцінити вплив війни на якість кредитного портфелю та капітал банків.

Ліквідність банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) за плинний тиждень майже не змінилася та продовжує перевищувати 220 млрд. гривень. Основну підтримку ліквідності банків, як і раніше, забезпечують видаткові операції з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як через валютні інтервенції Національного банку відбувається абсорбування надлишкової ліквідності.

Надлишок ліквідності банківського сектору обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування. За плинний тиждень заборгованість платоспроможних банків за кредитами рефінансування скоротилася на 5,2 млрд. гривень, тоді як обсяг надання нових кредитів минулого тижня становив лише 1,8 млрд. гривень (строком на 1 рік за ставкою 27%).

Спрямуванню ресурсного потенціалу банків у кредитну активність продовжує сприяти реалізація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», проте обсяги надання нових кредитів за програмою зменшуються, тоді як вартість її підтримки для держави зростає. Минулого тижня на умовах програми банками було видано 481 пільговий кредит на загальну суму 1,25 млрд грн. Всього за період дії воєнного стану відповідно до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» було видано 9,7 тис. пільгових кредитів на загальну суму 36,5 млрд грн., понад 50% з яких було видано сільськогосподарським виробникам для проведення посівної кампанії.